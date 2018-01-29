67-летний мотоцикл продали на аукционе за 1 млн долларов

Не секрет, что редкие классические автомобили продаются на аукционах за десятки миллионов долларов, но мотоциклы очень редко получают столь внушительные ценники. Наряду с этим на торгах аукционного дома Bonham’s был продан классический мотоцикл Vincent Black Lightning 1951 года за 929 000 долларов, что эквивалентно примерно 52 290 000 рублей по актуальному обменному курсу.

Согласно данным организаторов аукциона, редчайший мотоцикл Vincent Black Lightning с 1948 по 1952 год выпускался тиражом всего в 30 единиц. Модель становится ещё более ценной для коллекционеров учитывая то, что до сегодняшнего дня сохранились всего 19 таких байков.Отмечается, что Vincent Black Lightning стал первым настоящим супербайком, ведь модель смогла опередить на треке самый быстрый автомобиль тех времен – Jaguar XJ120, имеющий максимальную скорость в 195 километров в час.

Васисуалий Мурчалов

Модели, которые выпускались после 1950 года, увеличили мощность мотора от 55 до 70 лошадиных сил, что стало поводом поставить новый рекорд. Так, известная мотогонщица Ролли Фрид поставила рекорд скорости на Бонневиле, проехав по треку на Vincent Black Lightning в нижнем белье, что должно было снизить общую массу байка и водителя. Покупатель мотоцикла пожелал остаться неизвестным.