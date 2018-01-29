Роскошный Bentley Bentayga «примерил» практичный кузов пикапа

Мировые премиальные бренды довольно редко выпускают пикапы и другие утилитарные автомобили, поэтому видеть роскошную модель с грузовым кузовом довольно непривычно. Наряду с этим дизайнеры из студии X-Tomi Design попытались представить, как будет выглядеть роскошный кроссовер Bentley Bentayga в кузове пикап.

Васисуалий Мурчалов

На страницах американского автомобильного портала Auto Evolution появились свежие рендерные изображения нового Bentley Bentayga в кузове пикап. Стоит отметить, что дизайнеры из X-Tomi создали довольно правдоподобный автомобиль, уделяя особое внимание мелочам.Вполне очевидно, что компания Bentley вряд ли когда-нибудь выпустит серийный пикап, ведь такая концепция совсем не вяжется с амплуа люксового бренда. Авторы рендеров отметили, что пикап Bentley Bentayga базируется на производственной платформе Volkswagen Amarok, но при этом имеет несколько сниженную грузоподъёмность и роскошную отделку салона.На сегодняшний день клиенты британского бренда могут заказать новый Bentley Bentayga с бензиновым мотором W12, а также с турбированным двигателем V8 в бензиновом и дизельном исполнениях. В 2018 году роскошный внедорожник получит «зелёную» плагин-гибридную версию, а в будущем к линейке присоединится и полностью электрический вариант исполнения.