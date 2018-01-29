NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В 2017 году Lamborghini установила рекорд продаж в РФ

В 2017 году Lamborghini установила рекорд продаж в РФ

Вчера, 18:33
Итальянская машиностроительная компания Lamborghini, входящая в структуру концерна Volkswagen, установила свой рекорд продаж в России. В 2017 году россияне получили 37 автомобилей Lamborghini Huracan и Lamborghini Aventador, что на 28% выше показателей 2016 года.

В 2017 году Lamborghini установила рекорд продаж в РФ

 

По словам представителей бренда, прошлый год стал рекордным для компании, так как уровень продаж поднялся на 28%. Следует напомнить, в начале минувшего года представили Lamborghini Aventador S Coupe с 12-цилиндровым двигателем, а в сентябре на рынок вышел родстер Lamborghini Aventador S Roadster. Нельзя обойти стороной и Lamborghini Huracan Performance, презентованный в марте 2017 года на мотор-шоу в Женеве.

Интересным событием 2017 года стала презентация первого кроссовера бренда Lamborghini Urus, который россияне смогут купить летом 2018 года. Всего в РФ приедут только 50 авто, на которые уже оформлены предзаказы. За новинку придется отдать от 15 200 000 рублей.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Суперкары Lamborghini установили новый рекорд по продажам
Суперкары Lamborghini установили новый рекорд по продажам

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini в этом году установил рекорд по продажам авто – 3 457 моделей. Это на 7% больше, нежели годом ранее. Последние

Приемник Lamborghini Aventador получит атмосферный двигатель V12
Приемник Lamborghini Aventador получит атмосферный двигатель V12

Глава бренда Lamborghini заявил, что новая модель, как и свой предшественник, получит атмосферный двигатель класса V12. Дата масштабного выпуска нового

Lamborghini побила рекорд мировых продаж автомобилей
Lamborghini побила рекорд мировых продаж автомобилей

Lamborghini побила рекорд мировых продаж автомобилей. Итальянский производитель авто смог реализовать 3,4 тысячи единиц. Отсюда следует, что общий прирост

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости