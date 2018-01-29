В 2017 году Lamborghini установила рекорд продаж в РФ

Итальянская машиностроительная компания Lamborghini, входящая в структуру концерна Volkswagen, установила свой рекорд продаж в России. В 2017 году россияне получили 37 автомобилей Lamborghini Huracan и Lamborghini Aventador, что на 28% выше показателей 2016 года.

Дмитрий Павличко

По словам представителей бренда, прошлый год стал рекордным для компании, так как уровень продаж поднялся на 28%. Следует напомнить, в начале минувшего года представили Lamborghini Aventador S Coupe с 12-цилиндровым двигателем, а в сентябре на рынок вышел родстер Lamborghini Aventador S Roadster. Нельзя обойти стороной и Lamborghini Huracan Performance, презентованный в марте 2017 года на мотор-шоу в Женеве.Интересным событием 2017 года стала презентация первого кроссовера бренда Lamborghini Urus, который россияне смогут купить летом 2018 года. Всего в РФ приедут только 50 авто, на которые уже оформлены предзаказы. За новинку придется отдать от 15 200 000 рублей.