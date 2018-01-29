Названы самые «эвакуируемые» улицы Москвы 2017 года

Александр Гривняк, генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП»), во время общения с журналистами отметил, что в минувшем году список самых «эвакуируемых» улиц в российской столице не сильно изменился. Отмечается, что чаще всего правила парковки нарушались на Пресненской набережной, Цветном бульваре, Профсоюзной улице и проспекте Мира.
Господин Гривняк отметил, что правила парковки чаще всего нарушают владельцы иномарок. Примечательно, что львиная доля нарушителей передвигается на автомобилях брендов Hyundai и KIA. Также отмечаются владельцы Toyota, Nissan и Volkswagen.
Чиновники напоминают, что парковка в неуказанном месте является поводом для эвакуации автомобиля и отправления машины на штрафную стоянку ГИБДД. Согласно правилам дорожного движения, парковка запрещена на пешеходных переходах и в пяти метрах от них. В случае нарушения водитель будет оплачивать услуги эвакуатора и тариф за нахождение авто на штрафстоянке.