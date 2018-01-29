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| | Названы самые «эвакуируемые» улицы Москвы 2017 года

Названы самые «эвакуируемые» улицы Москвы 2017 года

Вчера, 19:02
На страницах российских автомобильных изданий появилась информация о том, на каких улицах Москвы в 2017 году чаще всего эвакуировали автомобили. Сообщается, что данные были подготовлены сотрудниками ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Названы самые «эвакуируемые» улицы Москвы 2017 года

 

Александр Гривняк, генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП»), во время общения с журналистами отметил, что в минувшем году список самых «эвакуируемых» улиц в российской столице не сильно изменился. Отмечается, что чаще всего правила парковки нарушались на Пресненской набережной, Цветном бульваре, Профсоюзной улице и проспекте Мира.

Господин Гривняк отметил, что правила парковки чаще всего нарушают владельцы иномарок. Примечательно, что львиная доля нарушителей передвигается на автомобилях брендов Hyundai и KIA. Также отмечаются владельцы Toyota, Nissan и Volkswagen.

Чиновники напоминают, что парковка в неуказанном месте является поводом для эвакуации автомобиля и отправления машины на штрафную стоянку ГИБДД. Согласно правилам дорожного движения, парковка запрещена на пешеходных переходах и в пяти метрах от них. В случае нарушения водитель будет оплачивать услуги эвакуатора и тариф за нахождение авто на штрафстоянке.
Васисуалий Мурчалов
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