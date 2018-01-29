В Россию едет обновленный внедорожник Ford Explorer

Представители российского офиса американской компании Ford представили обновленный кроссовер Ford Explorer для автомобильного рынка России. Примечательно, что новинка получила дополнительный разъём USB, предназначенный для питания популярных в РФ видеорегистраторов.

Что касается внешности, то новый Ford Explorer от дорестайлинговой модели отличается пересмотренной радиаторной решеткой, а также наличием хромированных элементов на переднем бампере. Массивные противотуманные фары уступили место более компактным осветителям. Задняя часть кузова примечательна лишь слегка «освеженным» бампером.Примечательно, что рядом с зеркалом заднего вида в салоне появился дополнительный порт USB, что позволит запитать видеорегистратор. В Ford отметили, что регистраторы очень популярны у российских автолюбителей.

Васисуалий Мурчалов

Что касается моторной линейки, то новый Ford Explorer для России оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью в 249 лошадиных сил. Помимо этого, клиентам предложат и турбированный EcoBoost аналогичного объёма. Сообщается, что «живые» продажи нового Ford Explorer стартуют уже в первой половине 2018 года. Стоимость модели пока не озвучивается, однако внедорожник актуальной генерации можно приобрести за 2 800 000 рублей.