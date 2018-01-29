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| | В Россию едет обновленный внедорожник Ford Explorer

В Россию едет обновленный внедорожник Ford Explorer

Сегодня, 14:00
Представители российского офиса американской компании Ford представили обновленный кроссовер Ford Explorer для автомобильного рынка России. Примечательно, что новинка получила дополнительный разъём USB, предназначенный для питания популярных в РФ видеорегистраторов.

В Россию едет обновленный внедорожник Ford Explorer

 

 

Что касается внешности, то новый Ford Explorer от дорестайлинговой модели отличается пересмотренной радиаторной решеткой, а также наличием хромированных элементов на переднем бампере. Массивные противотуманные фары уступили место более компактным осветителям. Задняя часть кузова примечательна лишь слегка «освеженным» бампером.

Примечательно, что рядом с зеркалом заднего вида в салоне появился дополнительный порт USB, что позволит запитать видеорегистратор. В Ford отметили, что регистраторы очень популярны у российских автолюбителей.

В Россию едет обновленный внедорожник Ford Explorer

 

В Россию едет обновленный внедорожник Ford Explorer

 

 

В Россию едет обновленный внедорожник Ford Explorer

 

Что касается моторной линейки, то новый Ford Explorer для России оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью в 249 лошадиных сил. Помимо этого, клиентам предложат и турбированный EcoBoost аналогичного объёма. Сообщается, что «живые» продажи нового Ford Explorer стартуют уже в первой половине 2018 года. Стоимость модели пока не озвучивается, однако внедорожник актуальной генерации можно приобрести за 2 800 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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