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| | Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

Вчера, 19:11
Китайская машиностроительная компания Zotye вывела на испытания новый SUV. Автомобиль имеет богатый функционал, а потому отправится на рынок под премиальным брендом Traum. Сейчас у паркетника нет названия, и он числится под заводским индексом MA501. Транспортное средство уже прозвали копией кросс-купе Mazda CX-4, так как «китаец» очень похож на японскую модель.

 

Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

 
У купеобразного кроссовера Zotye имеются сходства с Mazda CX-4 не только по внешним параметрам, но и по размеру. Габариты китайского паркетника составляют 4680х1868х1625 миллиметров, а расстояние между осями транспортного средства равно 2720 мм.
 
Движущей силой кросс-купе Zotye является турбированная установка объемом 1,5 литра. Производительность мотора составит 150 л.с. В базовом исполнении двигатель кроссовера будет агрегатироваться пятискоростной механической коробкой передач. Также для машины предусмотрен вариатор. Известно, что новинка будет продаваться в безальтернативном переднеприводном исполнении.

 

Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

 

Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

 

Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

 

Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

 

Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

 

Для нового кросс-купе Zotye предусмотрены климатическая установка на две зоны, системы стабилизации и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, подогреваемые и вентилируемые сиденья, подушки безопасности в количестве до шести устройств, панорамный люк с электроприводом. Также для машины будут доступны кожаная отделка интерьера, ассистент при спуске и подъеме и так далее.

Иван Головин
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