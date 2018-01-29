Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

Китайская машиностроительная компания Zotye вывела на испытания новый SUV. Автомобиль имеет богатый функционал, а потому отправится на рынок под премиальным брендом Traum. Сейчас у паркетника нет названия, и он числится под заводским индексом MA501. Транспортное средство уже прозвали копией кросс-купе Mazda CX-4, так как «китаец» очень похож на японскую модель.

У купеобразного кроссовера Zotye имеются сходства с Mazda CX-4 не только по внешним параметрам, но и по размеру. Габариты китайского паркетника составляют 4680х1868х1625 миллиметров, а расстояние между осями транспортного средства равно 2720 мм.

Движущей силой кросс-купе Zotye является турбированная установка объемом 1,5 литра. Производительность мотора составит 150 л.с. В базовом исполнении двигатель кроссовера будет агрегатироваться пятискоростной механической коробкой передач. Также для машины предусмотрен вариатор. Известно, что новинка будет продаваться в безальтернативном переднеприводном исполнении.

Для нового кросс-купе Zotye предусмотрены климатическая установка на две зоны, системы стабилизации и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, подогреваемые и вентилируемые сиденья, подушки безопасности в количестве до шести устройств, панорамный люк с электроприводом. Также для машины будут доступны кожаная отделка интерьера, ассистент при спуске и подъеме и так далее.

Иван Головин