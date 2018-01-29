Дебютный электрический хэтчбек от Volvo представят в 2019 году

Шведский бренд Volvo в 2019 году представит серийную версию полностью электрического беспилотного хэтчбека. Отмечается, что модель будет основана на концептуальном электрокаре Volvo 40.1, который также стал прототипом компактного кроссовера Volvo XC40.

Концептуальный хэтчбек имел запас хода в 350 километров, однако серийная модель получит запас в 500 километров. Такое решение позволит составить конкуренцию готовящемуся к премьере электрическому хэтчбеку линейки Volkswagen ID.

Хакан Самульссон, руководитель шведской компании Volvo, во время общения с журналистами британского портала Autocar заявил, что новый полностью электрический хэтчбек компании дебютирует в 2019 году. Новинка будет основана на концепте Volvo 40.1, а несколько позже будет представлен ещё и компактный электрический кроссовер, схожий с Volvo XC40.В основу нового купеобразного электрохэтчбека будет положена производственная платформа CMA, которая разработана совместно с инженерами Geely. Примечательно, что данное шасси поддерживает бензиновые, гибридные и полностью электрические моторы.

Васисуалий Мурчалов

Разработчики отмечают, что на рынок будет выведено несколько вариаций электрохэтчбеков Volvo, которые будут различаться по цене и производительности. Приблизительная стоимость «зелёной» новинки пока не раскрывается.