Дебютный электрический хэтчбек от Volvo представят в 2019 году

Хакан Самульссон, руководитель шведской компании Volvo, во время общения с журналистами британского портала Autocar заявил, что новый полностью электрический хэтчбек компании дебютирует в 2019 году. Новинка будет основана на концепте Volvo 40.1, а несколько позже будет представлен ещё и компактный электрический кроссовер, схожий с Volvo XC40.
В основу нового купеобразного электрохэтчбека будет положена производственная платформа CMA, которая разработана совместно с инженерами Geely. Примечательно, что данное шасси поддерживает бензиновые, гибридные и полностью электрические моторы.
Разработчики отмечают, что на рынок будет выведено несколько вариаций электрохэтчбеков Volvo, которые будут различаться по цене и производительности. Приблизительная стоимость «зелёной» новинки пока не раскрывается.