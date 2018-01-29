Эксперты PwC: Городской транспорт станет беспилотным к 2040 году

Беспилотный городской транспорт станет реальностью для множества мегаполисов мира к 2040 году. С таким прогнозом выступила международная консалтинговая компания PwC.

Накануне специалисты PwC провели исследование, посвященное развитию технологий искусственного интеллекта, которые помогут человеку бороться с экологическими проблемами.

По мнению экспертов, в данном аспекте очень важными являются беспилотные машины, так как они будут работать на электрической тяге, что снизит вред инфраструктуры окружающей среде. По мнению специалистов PwC, беспилотный транспорт отправится на дороги крупных городов уже в 2021 году. Однако эти машины будут так или иначе контролироваться водителем. А вот на полностью самостоятельные машины человечество должно перейти к 2040 году.

На данный момент использование полностью автономных машин не является возможным, и дело не только в недостаточно развитых для этого технологиях. Эксперты поясняют, что для эксплуатации беспилотного транспорта еще нет правовых условий, а также готовой инфраструктуры. По мнению специалистов, все эти факторы будут урегулированы в течение ближайших 15-20 лет.

Иван Головин