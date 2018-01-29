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| | Представлен самый экстремальный Porsche 911 GT2 RS с пакетом Weissach Pack

Представлен самый экстремальный Porsche 911 GT2 RS с пакетом Weissach Pack

Сегодня, 11:47
В рамках прошедшего на минувшей неделе автосалона в Брюсселе состоялась премьера нового спорткара Porsche 911 GT2 RS с пакетом дополнений Weissach Pack. Новинка стала самым лёгким и самым экстремальным спорткаром линейки 911, доступным для использования на дорогах общего пользования.

Представлен самый экстремальный Porsche 911 GT2 RS с пакетом Weissach Pack

 

Согласно данным зарубежных изданий, в Брюсселе дебютировал новый Porsche 911 GT2 RS Weissach Pack. Примечательно, что автомобиль имеет право передвигаться по дорогам общего пользования, имея при этом множество элементов, характерных для гоночных болидов, ориентированных на трек. Модель является самым быстрым заднеприводным Porsche, а также самым мощным в линейке 911.

Новый Porsche 911 GT2 RS получил дополнения из пакета Weissach Pack, что позволило автомобилю «похудеть» примерно на 35 килограммов. Некоторые кузовные панели выполнены из армированного углепластика CFRP и сплава титана.


Колеса для нового спорткара выполнены из сплава магния и алюминия, а защитный каркас состоит из карбона. Инсайдеры сообщают, что тираж Porsche 911 GT2 RS Weissach Pack составит 1000 единиц, но стоимость автомобиля пока не раскрывается. Ожидается, что приём заказов на модель стартует весной 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
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