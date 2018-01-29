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| | Genesis создает отдельные от Hyundai и KIA дилерские центры

Genesis создает отдельные от Hyundai и KIA дилерские центры

Сегодня, 10:29
Корейский премиальный бренд Genesis планирует дистанцироваться от материнских Hyundai и KIA на автомобильном рынке Соединенных Штатов. Сообщается, что в ближайшее время молодой бренд планирует создать отдельную дилерскую сеть на территории США.

Genesis создает отдельные от Hyundai и KIA дилерские центры

 

Согласно данным американского автомобильного портала motor1, корейский премиальный бренд Genesis планирует создать отдельную дилерскую сеть в Соединенных Штатах, дистанцировавшись от Hyundai и KIA. Разработчики отметили, что в ближайшее время планируется построить порядка 100 розничных автосалонов. В Genesis отметили, что новые дилерские центры станут «чем-то большим, чем просто место для покупки автомобиля».

Эрвин Рафаэль, генеральный менеджер американского офиса Genesis, заявил, что бренд нуждается в отделении от Hyundai и KIA, которые производят модели массового сегмента. По мере роста линейки Genesis будет увеличиваться количество дилерских центров. Кроме того, бренд планирует ввести уникальные услуги для своих клиентов.

Господин Рафаэль не уточнил, о каких именно услугах идёт речь, но люксовые бренды чаще всего предлагают множество высококлассных сервисов. Так, компания Lincoln может предоставить клиентам личного водителя, который также сможет выполнить различные поручения вплоть до поездки за продуктами и доставки автомобиля в условленное место.
Васисуалий Мурчалов
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