Продажи Genesis в России в 2017 году выросли в 22,4 раза

Агентство «АВТОСТАТ» исследовало продажи автомобилей Genesis на авторынке России за 2017 год. В результате стало известно, что спрос на бренд Genesis в прошлом году вырос в 22,4 раза.

В прошлом году предпочтение автомобилям Genesis отдал 1 031 россиянин. Тогда как в 2016 году компании удалось реализовать в РФ только 46 машин. Таким образом, спрос на модели автопроизводителя вырос в 22,4 раза.Компания Genesis предлагает на авторынке России седаны. Модель G90 стали продавать во второй половине 2016 года. Позднее на рынке появился G80 в кузове седан. Кроме того, производитель готовится вывести на рынок новую роскошную модель G70.Представители компании Genesis сообщили, что намерены позднее расширить модельный ряд за счет новых авто, которые будут представлять на мировом авторынке. Стоит отметить, что седаны производителя собирают на заводах «Автотор».