Фермер выкатил самодельный Lamborghini с мотоциклетным мотором

Не секрет, что реплики тех или иных редких автомобилей также пользуются спросом у покупателей, но для коллекционеров такие модели не имеют никакой ценности. Азиатский фермер создал довольно точную копию суперкара от Lamborghini собственными руками, оснастив модель компактным мотоциклетным мотором.

Васисуалий Мурчалов

На страницах американских автомобильных изданий появился свежий ролик, снятый в одной из азиатских стран. Местный умелец собственными руками создал довольно верную копию суперкара итальянского премиального бренда Lamborghini. Автор проекта признался, что в его стране нет официальных дилеров Lamborghini, да и местные условия не позволяют заработать на оригинальный итальянский суперкар. На видео можно увидеть сразу два самодельных суперкара, оба из которых очень похожи на оригинал.Вполне очевидно, что самодельный Lamborghini не сможет поставить рекорд Нюрбургринга, ведь модель приводится в движение компактным мотоциклетным мотором. Судя по ролику, автомобиль довольно быстро стартует с места благодаря низкому весу.Копия Lamborghini имеет светодиодные противотуманные фары, а также работающие задние фонари. Кроме того, копия суперкара имеет откидной верх с электроприводом, а также активный аэродинамический спойлер. Пользователи соцсетей отметили, что многим автопроизводителям стоит брать пример с азиатского фермера и относиться к разработке новинок с таким же энтузиазмом.