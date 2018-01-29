В Женеве представят электрический беспилотник от Джорджетто Джуджаро

В рамках автосалона в Женеве состоится презентация концепт-кара GFG Style, дизайн которого разработал Джорджетто Джуджаро. Модель получит полностью электрический двигатель, а также беспилотные системы.

Разработкой беспилотного электромобиля GFG Style также занималась китайская фирма Envision. Китайские партнеры разработали систему, которая будет следить за расходом электроэнергии авто.Кроме того, электрокар от дизайнера оснастили рядом систем автопилотирования. Сообщается, что Джорджетто Джуджаро намеревался убрать рулевое колесо, однако позднее его решили все-таки оставить.

Стоит отметить, что это вторая модель, которую представляет дизайнерское ателье GFG Style: первым авто был Ren мощностью 1 287 «лошадей», который был разработан для компании Techrules. Автоэксперты ожидают уникальный и стильный дизайн от нового электрического беспилотника GFG Style, так как он был создан Джорджетто Джуджаро.