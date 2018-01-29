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| | Рассекречены характеристики нового седана BMW 7 Series

Рассекречены характеристики нового седана BMW 7 Series

Сегодня, 09:16
Инженеры баварской машиностроительной компании BMW продолжают трудиться над разработкой нового седана BMW 7 Series. Фотошпионы засняли новинку на тест-драйве и выложили фотографии в интернет.

Рассекречены характеристики нового седана BMW 7 Series

 

 

Кроме того, не так давно рассекретили информацию об обновленном BMW 7 Series, выход которого ожидается к концу нынешнего года. Новинку снабдят переработанными бамперами, другим капотом, крыльями, пересмотренными фарами и иной радиаторной решеткой. Наряду с этим стиль авто останется на прежнем уровне.

Рассекречены характеристики нового седана BMW 7 Series


Рассекречены характеристики нового седана BMW 7 Series

 


В интерьере новинки тоже произойдет ряд изменений. По словам инсайдеров, салон получит современную панель управления Live Cockpit. Гибридный вариант авто получит агрегат, в состав которого войдет 2-литровый двигатель TwinPower Turbo и новые батареи. Мощность гибридного седана BMW 7 Series достигнет 390 «лошадок».
Дмитрий Павличко
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