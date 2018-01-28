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| | Mitsubishi отзовёт в Китае более 50 000 кроссоверов Outlander

Mitsubishi отзовёт в Китае более 50 000 кроссоверов Outlander

Вчера, 22:00

Японская компания Mitsubishi Motors сообщила о проведении добровольного отзыва 51 500 автомобилей, реализованных на китайском авторынке. Дело в том, что в машинах японской марки были выявленные возможные неполадки стояночного тормоза.

 

Mitsubishi отзовёт в Китае более 50 000 кроссоверов Outlander

 

 

В воскресенье, 28 января, агентство Синьхуа проинформировало о сервисной акции, ссылаясь на китайское Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину. Отзыв должен стартовать 27 апреля нынешнего года.

 

Мероприятие коснётся импортированных в Поднебесную 51 500 экземпляров Mitsubishi Outlander, выпущенных с 15 ноября 2012 года по 28 января 2016 года. Контролирующий орган отмечает, что из-за возможного попадания влаги в механизм стояночного тормоза может появиться коррозия. Вследствие этого возникает риск отказа тормоза и скатывания автомобиля на подъёме.

Официальные дилеры Mitsubishi Motors произведут проверку кроссоверов, попадающих под отзыв. В случае выявления неисправности, она будет устранена. Все ремонтные работы будут проводиться за счёт автопроизводителя.


Яна Васильева
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