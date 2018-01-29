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| | Составлен ТОП-10 самых популярных авто B-сегмента в России

Составлен ТОП-10 самых популярных авто B-сегмента в России

Сегодня, 06:00
Аналитическое агентство «АвтостатИнфо» обнародовало статистические данные по продажам моделей B-класса в РФ по итогам 2017 года. Таким образом, стали известны самые востребованные среди россиян автомобили данного сегмента.

Составлен ТОП-10 самых популярных авто B-сегмента в России

 

За минувший год дилеры смогли реализовать 335 029 машин класса B, что на 5,9% больше показателя годичной давности. Лидирующую позицию удерживает KIA Rio, продажи которого увеличились на 11,6% или до 99 680 автомобилей.

Второе место занял Hyundai Solaris с 78 776 реализованными авто, что соответствует снижению на 0,6%. Замыкает «тройку» лидеров Volkswagen Polo, который приобрели 46 550 российских автолюбителей, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Далее следуют Renault Sandero и Skoda Rapid, разошедшиеся тиражом в 30 466 и 29 989 экземпляров соответственно.

В ТОП-10 самых популярных моделей сегмента B попали также LADA Kalina (19 702 ед.; -5,7%), Datsun on-Do (18 920 ед.; +45,3%), Datsun mi-Do (4 125 ед.; -8,65%), Ford Fiesta (3 234 ед.; -53,4%) и MINI Cooper (1 676 ед.; +37%).
Яна Васильева
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