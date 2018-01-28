Jeep оценил новый Cherokee 2019 в $25 000

Недавно был представлен новый Jeep Cherokee 2019 на Детройтском мотор-шоу, а сегодня уже сообщили о цене внедорожника. В США за эту машину придется выложить от 25 190 долларов.

Из сообщения обозревателей портала Autoblog исходит, что новый внедорожник Jeep Cherokee 2019 на 300 долларов дешевле прежней генерации. Базовая версия машины получила светодиодную оптику, кондиционер, шесть колонок стереосистемы и мультимедийную установку Ucconnect с тачскрином на 7,0 дюймов.

Дмитрий Павличко

За Jeep Cherokee в версии Latitude Plus придется выложить 27 690 долларов. Ее снабдили тонированными стеклами, колесными дисками размером 17 дюймов креслами, обшитыми тканью и винилом.За топовый вариант исполнения новинки американцы раскошелятся на 38 790 долларов. В нем стоит выделить навигатор, руль с деревянными мотивами, стереосистему Alpine, 19-дюймовые диски колес, вентиляцию сидений, обшитых материалом Nappa. За доплату модель может получить полноприводный механизм.