Jeep оценил новый Cherokee 2019 в $25 000

Из сообщения обозревателей портала Autoblog исходит, что новый внедорожник Jeep Cherokee 2019 на 300 долларов дешевле прежней генерации. Базовая версия машины получила светодиодную оптику, кондиционер, шесть колонок стереосистемы и мультимедийную установку Ucconnect с тачскрином на 7,0 дюймов.
За Jeep Cherokee в версии Latitude Plus придется выложить 27 690 долларов. Ее снабдили тонированными стеклами, колесными дисками размером 17 дюймов креслами, обшитыми тканью и винилом.
За топовый вариант исполнения новинки американцы раскошелятся на 38 790 долларов. В нем стоит выделить навигатор, руль с деревянными мотивами, стереосистему Alpine, 19-дюймовые диски колес, вентиляцию сидений, обшитых материалом Nappa. За доплату модель может получить полноприводный механизм.