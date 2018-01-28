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| | Jeep оценил новый Cherokee 2019 в $25 000

Jeep оценил новый Cherokee 2019 в $25 000

Вчера, 18:39
Недавно был представлен новый Jeep Cherokee 2019 на Детройтском мотор-шоу, а сегодня уже сообщили о цене внедорожника. В США за эту машину придется выложить от 25 190 долларов.

Jeep оценил новый Cherokee 2019 в $25 000

 

Из сообщения обозревателей портала Autoblog исходит, что новый внедорожник Jeep Cherokee 2019 на 300 долларов дешевле прежней генерации. Базовая версия машины получила светодиодную оптику, кондиционер, шесть колонок стереосистемы и мультимедийную установку Ucconnect с тачскрином на 7,0 дюймов.

 


За Jeep Cherokee в версии Latitude Plus придется выложить 27 690 долларов. Ее снабдили тонированными стеклами, колесными дисками размером 17 дюймов креслами, обшитыми тканью и винилом.

За топовый вариант исполнения новинки американцы раскошелятся на 38 790 долларов. В нем стоит выделить навигатор, руль с деревянными мотивами, стереосистему Alpine, 19-дюймовые диски колес, вентиляцию сидений, обшитых материалом Nappa. За доплату модель может получить полноприводный механизм.
Дмитрий Павличко
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