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| | Новый Mercedes-Benz Sprinter показали на видеотизере

Новый Mercedes-Benz Sprinter показали на видеотизере

Сегодня, 05:00

На канале Mercedes-Benz Maybach Fans на YouTube появилась видеозапись с последним поколением Mercedes-Benz Sprinter. Ролик позволяет рассмотреть разные детали экстерьера и интерьера грядущей машины.

 

Новый Mercedes-Benz Sprinter показали на видеотизере

 

Предположительно новый Mercedes-Benz Sprinter переживёт существенную доработку технической составляющий. В основу автомобиля ляжет другая платформа, разработанная Mercedes-Benz своими силами.

 

Также известно, что коммерческая модель сможет похвастаться современным салоном, в котором появится ряд решений, использовавшихся в премиальных «легковушках» от немецкого бренда. Так, судя по тизерному видео, новый Sprinter получит трёхспицевый мультифункциональный руль, вставки из металла, цифровую панель приборов и мультимедийный центр с большим дисплеем и USB-разъёмами.

 

Новый Mercedes-Benz Sprinter показали на видеотизере

 

Новый Mercedes-Benz Sprinter показали на видеотизере

 

Представление о внешнем виде будущего Mercedes-Benz Sprinter дала шпионская видеозапись, попавшая в сеть ранее. Правда, на ней автомобиль можно увидеть только в камуфляже. Стоит напомнить, что дебют нового Sprinter должен пройти уже в следующем месяце, а в российских дилерских центрах модель появится в сентябре текущего года.

 


Яна Васильева
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