Ravon R2 возглавил ТОП-10 бюджетных иномарок в России

В России ряд компаний поднял цены на машины в начале нынешнего года. Несмотря на это в рейтинге самых доступных моделей зарубежных брендов практически не изменился состав.

Как и месяцем ранее, по состоянию на конец января ТОП-10 самых бюджетных иномарок открывает хэтчбек Ravon R2. В базовой комплектации стоимостью от 439 000 рублей модель оснащается 85-сильным агрегатом объёмом 1,25 литра и автоматической трансмиссией.«Серебряное» место в рейтинге занял седан Datsun on-DO, который получил 87-сильный двигатель в сочетании с МКПП. Такие автомобили 2017 года выпуска можно купить по цене от 444 000 рублей, однако машины нынешнего года стоят уже 451 000 рублей.Третью строчку благодаря ценнику от 449 000 рублей заполучил седан Ravon Nexia с 1,5-литровым 106-сильным двигателем и «механикой». Четвёртую и пятую позиции разделили Brilliance H230 и Renault Logan с ПТС 2017 года. Цены на данные автомобили стартуют от 460 000 и от 479 000 рублей соответственно.

Яна Васильева

Китайский FAW Oley предлагается россиянам от 491 000 рублей, а Ravon R4 – от 499 000 рублей. Что касается Renault Logan текущего года, его стоимость выросла до 499 000 за базовую версию. В ТОП-10 иномарок с самыми демократичными ценниками также попали французский Renault Sandero (от 499 000 рублей) и узбекский Ravon Gentra (от 549 000 рублей).