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| | Эксперты рассказали, что обозначают метки на водительских правах

Эксперты рассказали, что обозначают метки на водительских правах

Вчера, 20:00
Многие водители замечают, что после общения с сотрудниками дорожной полиции на их водительском удостоверении в районе фотографии появляется небольшая метка в виде прокола иглой или нажатия ручкой. Эксперты пояснили, что обозначает «тайный язык» сотрудников дорожной полиции.

 

Эксперты рассказали, что обозначают метки на водительских правах

 

 

Специалисты отметили, что чаще всего сотрудники ГИБДД оставляют метку на фотографии владельца прав, делая небольшой прокол иголкой. В отдельных случаях на фотографии появляется небольшой след от нажатия шариковой ручкой. Отмечается, что таким образом сотрудники полиции передают «характеристику» водителя своим коллегам.

Метка на глазу обозначает, что водитель склонен к скандалам и даже употреблению ненормативной лексики в случае остановки полицейскими. Две метки на глазах говорят о том, что нарушитель может даже начать драку с полицией. Особенно это касается выписывания штрафа.

Если метка поставлена на ушах, то владелец документа знает свои права и законы. А также может вступить в спор с полицейскими во время составления протокола. Если спор увенчается успехом, такой водитель обязательно пойдёт в суд.

Метка на носу говорит о том, что водитель дал взятку, чтобы «замять» серьёзное нарушение, а отметина на лбу характеризует водителя, склонного откупаться от протоколов. Отметина на рту предупреждает ГИБДД о том, что водитель склонен к конфликтам.
Васисуалий Мурчалов
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