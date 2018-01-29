Эксперты рассказали, что обозначают метки на водительских правах

Специалисты отметили, что чаще всего сотрудники ГИБДД оставляют метку на фотографии владельца прав, делая небольшой прокол иголкой. В отдельных случаях на фотографии появляется небольшой след от нажатия шариковой ручкой. Отмечается, что таким образом сотрудники полиции передают «характеристику» водителя своим коллегам.
Метка на глазу обозначает, что водитель склонен к скандалам и даже употреблению ненормативной лексики в случае остановки полицейскими. Две метки на глазах говорят о том, что нарушитель может даже начать драку с полицией. Особенно это касается выписывания штрафа.
Если метка поставлена на ушах, то владелец документа знает свои права и законы. А также может вступить в спор с полицейскими во время составления протокола. Если спор увенчается успехом, такой водитель обязательно пойдёт в суд.
Метка на носу говорит о том, что водитель дал взятку, чтобы «замять» серьёзное нарушение, а отметина на лбу характеризует водителя, склонного откупаться от протоколов. Отметина на рту предупреждает ГИБДД о том, что водитель склонен к конфликтам.