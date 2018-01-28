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| | Два серийных кроссовера Lamborghini Urus засняли на видео в Лондоне

Два серийных кроссовера Lamborghini Urus засняли на видео в Лондоне

Вчера, 16:39

Недавно в Лондоне при разгрузке из транспортных контейнеров на видео попали два серийных кроссовера Lamborghini Urus. Затем жители британской столицы сообщали о том, что видели эти автомобили на ночных дорогах.

 

Два серийных кроссовера Lamborghini Urus засняли на видео в Лондоне

 

Представители компании Lamborghini никак не прокомментировали тот факт, что в интернет попал видеоролик с серийными Urus. При этом автоэксперты считают, что кроссоверы покажут потенциальным покупателям, которые также протестировали автомобили на дороге. Пока неизвестно, нашли ли данные машины покупателей или они будут использоваться в качестве выставочных образцов.

 

Помимо этого, эксперты считают, что Lamborghini Urus нескоро появится в свободной продаже, так как клиенты компании оставили на модель заказов на несколько лет вперёд. Стоит напомнить, что официальный дебют кроссовера прошёл в конце прошлого года.

Под капотом модели нашёл место 650-сильный турбомотор, который сочетается с автоматической коробкой передач. Новинка ускоряется до первой «сотни» всего за 3,6 секунды, максимальная скорость – 305 км/ч. Примечательно, что автомобиль получил несколько режимов работы трансмиссии для различных дорожных условий.


Яна Васильева
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