В Дагестане открылся первый дилерский центр Ford

Российские автомобильные СМИ сообщают, что в Дагестане появился первый дилерский центр Ford. Поддержку при открытии представительства американского бренда оказала Корпорация развития Дагестана.

Яна Васильева

В субботу, 27 января, в Махачкале начал работать новый автосалон Ford, который стал первым официальным дилерским центром марки в Республике Дагестан. Об этом журналистам сообщила глава пресс-центра Корпорации развития Дагестана Сабина Алиева. По её словам, открытие автосалона Ford, где будет осуществлять продажа и послепродажное обслуживание машин, помогло создать 20 рабочих мест.Новый автоцентр будет реализовывать автомобили Ford по ценам, рекомендованным автопроизводителем, а также проводить техобслуживание авто при наличии гарантии. Отмечается, что в новом автоцентре было установлено самое передовое оборудование.Госпожа Алиева подчеркнула, что Корпорация развития Дагестана будет рада договориться о сотрудничестве с другими автомобильными компаниями, которые могут пожелать открыть собственные дилерские центры в регионе. В таком случае предпринимателям, как и в случае с Ford, будет оказана финансовая поддержка.