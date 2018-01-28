В Челябинске студенты выстроили надпись «Путин 2018» из автомобилей

Челябинские студенты необычно отметили Татьянин день, приняв участие в автомобильном флешмобе. Они выстроили из машин надпись «Путин 2018» в знак поддержки кандидата в президенты.

В региональном избирательном штабе Владимира Путина отметили, что в мероприятии было задействовано 49 машин, принадлежащих учащимся в десяти вузах Челябинской области. Акция проходила около ледовой арены «Трактор», на составление надписи участники потратили около часа. В рамках флешмоба участники также соревновались в мастерстве быстрой парковки «железного коня».

Организаторы мероприятия рассказали, что в настоящее время на Урале оппозиционеры стараются продвинуть идею автономии региона. Своеобразной акцией студенты попытались выразить поддержку нынешнему политическому курсу.

Снимок надписи «Путин 2018» с высоты птичьего полёта был сделан при помощи квадрокоптера. После публикации в сети пользователи стали активно обсуждать фотографию, при этом сама акция получила немало противоречивых комментариев.

Яна Васильева