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| | В Челябинске студенты выстроили надпись «Путин 2018» из автомобилей

В Челябинске студенты выстроили надпись «Путин 2018» из автомобилей

Вчера, 15:46

Челябинские студенты необычно отметили Татьянин день, приняв участие в автомобильном флешмобе. Они выстроили из машин надпись «Путин 2018» в знак поддержки кандидата в президенты.

 

В Челябинске студенты выстроили надпись «Путин 2018» из автомобилей

 

В региональном избирательном штабе Владимира Путина отметили, что в мероприятии было задействовано 49 машин, принадлежащих учащимся в десяти вузах Челябинской области. Акция проходила около ледовой арены «Трактор», на составление надписи участники потратили около часа. В рамках флешмоба участники также соревновались в мастерстве быстрой парковки «железного коня».

 

Организаторы мероприятия рассказали, что в настоящее время на Урале оппозиционеры стараются продвинуть идею автономии региона. Своеобразной акцией студенты попытались выразить поддержку нынешнему политическому курсу.

Снимок надписи «Путин 2018» с высоты птичьего полёта был сделан при помощи квадрокоптера. После публикации в сети пользователи стали активно обсуждать фотографию, при этом сама акция получила немало противоречивых комментариев.


Яна Васильева
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