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| | Составлен ТОП-10 ошибок, которые допускают даже опытные водители

Составлен ТОП-10 ошибок, которые допускают даже опытные водители

Сегодня, 14:33
Не многие знают, но согласно статистике, в большинстве случаев именно опытные водители на дороге допускают ошибки, которые приводят к серьёзным ДТП. Журналисты российских автомобильных изданий составили ТОП-10 самых распространенных ошибок, которые допускают даже водители со стажем из-за излишней уверенности в своих навыках.

Составлен ТОП-10 ошибок, которые допускают даже опытные водители

 

Прежде всего эксперты отметили, что ни в коем случае не следует отвлекаться от управления на разговор по телефону или ответа на сообщение – в 25% случаев именно это становится причиной аварии. Кроме того, нежелательно держать ногу на педали сцепления, ведь такой шаг – ущерб для трансмиссии. Специалисты также не советуют поворачивать руль в том случае, если автомобиль находится без движения.

Спуск на при нажатой педали тормоза приведет к нежелательному повреждению тормозных колодок, а своевременный контроль за давлением в шинах позволит увеличить срок службы покрышек.

Что касается ошибок во время движения, то тут эксперты отметили необходимость включения поворотных огней, чего не делают многие водители. Отмечается, что делать это нужно даже на пустой трассе. Кроме того, рекомендуется управлять автомобилем в удобной обуви, избегать работы мотора в холостую, правильно регулировать сидения, не держать руку на селекторе трансмиссии.
Васисуалий Мурчалов
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