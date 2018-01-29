Эксперты рассказали о самых доступных кроссоверах в России

Автоэксперты рассказали о кроссоверах, подходящих, как для езды по городу, так и по легкому бездорожью с ценником до 1 000 000 рублей.

Среди бюджетных SUV на первичном российском рынке доступно немало китайских моделей. Например, Lifan продаёт X50 за 630 000 рублей, X60 – за 710 000, а Myway – за 840 000. В свою очередь Zotye предлагает T600 с ценником от 810 000 и Emgrand X7 – от 799 000 рублей. Кроссовер Chery Tiggo 5 можно приобрести по цене от 922 000 рублей, а Dongfeng AX7 – от 999 000 рублей.Немного меньше миллиона просят и за корейский SsangYong Tivoli с передним приводом и более бедным оснащением по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, за 950 000 рублей можно взять базовое исполнение Ford Ecosport.Немало недорогих кроссоверов россиянам способен предложить концерн Renault-Nissan. Новое поколение Renault Duster пока не добралось до РФ, однако предыдущее стоит от 639 000 рублей. За счёт более качественной отделки и дополненного списка оснащения Nissan Terrano и Renault Kaptur обойдутся несколько дороже – от 930 000 и 879 000 рублей соответственно.

Яна Васильева

Что касается российского автопрома, желающим купить SUV с демократичным ценником следует обратить внимание на УАЗ «Хантер» (от 619 000 руб.), УАЗ «Патриот» (от 699 000 руб.), LADA Xray (от 614 900 руб.), Vesta SW Cross (от 770 900 руб.). Самым бюджетным вариантом может считаться трёхдверная LADA 4x4 за 484 000 рублей.