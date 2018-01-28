Опубликован тизер нового болида серии Formula E

Организаторы гоночной серии Формула Е на своей странице в социальной сети Twitter опубликовали первые тизерные изображения нового полностью электрического гоночного болида. Отмечается, что дебют модели на треке состоится в гоночном сезоне 2018-2019 годов, а публике автомобиль покажут уже 30 января.

На страницах американских автомобильных и спортивных изданий появились первые тизерные снимки нового полностью электрического болида, предназначенного для серии Формула Е. Отмечается, что на схожих болидах будут ездить участники гоночного сезона 2018-2019, а публичная премьера модели состоится 30 января. Разработкой авто занималась компания SPARK racing Technology.Как сообщалось ранее, в следующем сезоне Формулы Е все болиды будут оснащаться системой Halo, которая обеспечивает защиту головы пилота. Помимо этого, автомобили получат увеличенный запас хода, поэтому пилотам не придётся менять машины на пит-стопах.

Васисуалий Мурчалов

Стоит напомнить, что гоночная серия Формула Е была основана в 2012 году и регламентирована Международной автомобильной федерацией (FIA). В гонках могут участвовать полностью электрические болиды с открытыми колёсами. Примечательно, что гоночная серия станет так называемой «лабораторией» для разработки технологий дорожных электрокаров, а также поможет популяризировать электрический транспорт в мире.