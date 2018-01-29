Назван ТОП-8 аксессуаров, которые сделают машины LADA комфортными

Сегодня автопроизводители стараются установить в свои новые модели как можно больше электронных ассистентов. Между тем, у хозяев старых автомобилей LADA также есть возможность приблизить его к новинкам автопрома.

Одним из самых полезных устройств для водителя, особенно зимой, является система дистанционного пуска. Эксперты советуют настроить защиту от случайной активации двигателя. Далее в перечне следует «умный» водительский помощник. Если прислушиваться к его советам касательно управления машиной, можно сэкономить немало топлива.

Ещё одним востребованным у водителей устройством стали радарные детекторы, способные отслеживать через GPS полицейских. Нельзя не упомянуть авторегистраторы, однако при их выборе следует обратить внимание на устойчивость к морозам.

Придать старому салону более современный вид также поможет Head-Up Display, который заменяет навигационную систему и приборную панель. Кроме того, существенно облагородить автомобиль позволяет замена или установка мультимедийного комплекса. Однако такие системы сильно бьют по карману.

Для тех автомобилистов, которым целый день приходится проводить за рулём, нелишним будет заказать массажное кресло. Помимо этого, более комфортным салон станет при наличии подогрева сидений.

Яна Васильева