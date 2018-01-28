Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

Южнокорейская компания Hyundai готовится запустить продажи новой модификации кроссовера ix35. Отметим, что в интернет уже попали первые снимки будущего автомобиля.

Новый Hyundai ix35 получит 1,4-литровый наддувной мотор Т-GDI с отдачей в 140 лошадиных сил. Данный агрегат придёт на смену менее экономичному «атмосфернику» объёмом 2,0 литра, с которым модель предлагается на сегодняшний день. Также новый двигатель отличается сниженным количеством вредных выбросов и низким уровнем шумов.

В роли трансмиссии выступят 6-диапазонная МКПП и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT с двойным сцеплением. Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом. В плане дизайна новый Hyundai ix35 ничем не отличается от прежней версии с 2,0-литровым мотором, за исключением селектора КПП.

Новая генерация модели поступила в продажу в Китае в ноябре минувшего года. Модель обзавелась пересмотренной радиаторной решёткой, более агрессивными фарами, другими бамперами и изменённой линией остекления. В салоне последнего Hyundai ix35 нашли место новый руль, доработанная передняя панель, система мультимедиа и приборная панель в духе «старшей» модели Tucson.

Яна Васильева