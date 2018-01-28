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| | Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

Сегодня, 12:35

Южнокорейская компания Hyundai готовится запустить продажи новой модификации кроссовера ix35. Отметим, что в интернет уже попали первые снимки будущего автомобиля.

Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

 

Новый Hyundai ix35 получит 1,4-литровый наддувной мотор Т-GDI с отдачей в 140 лошадиных сил. Данный агрегат придёт на смену менее экономичному «атмосфернику» объёмом 2,0 литра, с которым модель предлагается на сегодняшний день. Также новый двигатель отличается сниженным количеством вредных выбросов и низким уровнем шумов.

 

В роли трансмиссии выступят 6-диапазонная МКПП и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT с двойным сцеплением. Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом. В плане дизайна новый Hyundai ix35 ничем не отличается от прежней версии с 2,0-литровым мотором, за исключением селектора КПП.

Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

 

Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

 

Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

 

Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

 

Новый кроссовер Hyundai ix35 оснастили турбомотором

 

Новая генерация модели поступила в продажу в Китае в ноябре минувшего года. Модель обзавелась пересмотренной радиаторной решёткой, более агрессивными фарами, другими бамперами и изменённой линией остекления. В салоне последнего Hyundai ix35 нашли место новый руль, доработанная передняя панель, система мультимедиа и приборная панель в духе «старшей» модели Tucson.

 


Яна Васильева
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