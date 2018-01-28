«GM-АвтоВАЗ» просрочил продление всех патентов на Chevrolet Niva II

Судя по базе данных Роспатента, СП «GM-АвтоВАЗ» не стало продлевать патенты на второе поколение внедорожника Chevrolet Niva. Примечательно, что автопроизводитель просрочил как основной патент на общий вид машины, так и остальные, включая патенты на бамперы, радиаторную решётку, оптику и многое другое.

Согласно закону, продлевать действие патентов на промышленный образец нужно ежегодно с уплатой пошлины. С 2014 года, когда проект Niva II был зарегистрирован, «GM-АвтоВАЗ» продлевал патенты вплоть до 2017 года. Сегодня в базе Роспатента появилось предупреждение, что патент на Chevrolet Niva второй генерации может прекратить своё действие.Отметим, что официальная премьера прототипа Chevrolet Niva II состоялась на автовыставке в Москве в 2014 году. Изначально планировалось запустить производство внедорожника в 2015 году, однако помешал экономический кризис. Новый автомобиль должен был оснащаться 1,8-литровым 136-сильным мотором производства PSA, однако в 2016 году появилась информация, что машину укомплектуют 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179.

Яна Васильева

Весной прошлого года власти РФ обсуждали возможность поддержки проекта. «GM-АвтоВАЗ» подсчитал, что для запуска производства нового Chevrolet Niva необходимо 21,57 млрд рублей.