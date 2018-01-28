«АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode

В открытой базе Роспатента были размещены данные о патенте, выданном на новый кроссовер марки LADA. Судя по опубликованным изображениям, «АвтоВАЗ» запатентовал модель XCode, прототип которой дебютировал на автовыставке в Москве в 2016 году.

Предположительно компания «АвтоВАЗ» намерена экспортировать новый LADA XCode на китайский авторынок. Как писали недавно СМИ Поднебесной, данный автомобиль способен обойти по уровню спроса в КНР японские и немецкие машины. Напомним, на сегодняшний день лидерами продаж в этой стране являются Honda и Volkswagen.

Вместе с тем патентная заявка была подана ещё 10 марта прошлого года, однако XСode только теперь стал промышленным образцом. По словам автомобильных экспертов, на практике это не означает, что в скором времени будут запущены производство и продажи модели. «АвтоВАЗ» оформляет патенты как на серийные, так и на прототипные автомобили, что является обычной практикой.

Согласно сообщениям инсайдеров, дизайн LADA XCode получит товарный автомобиль, который увидит свет в 2021 году. Речь идёт о новом члене семейства Granta, при этом новинку сконструируют на французской платформе.

Яна Васильева