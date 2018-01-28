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| | «АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode

«АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode

Сегодня, 09:33

В открытой базе Роспатента были размещены данные о патенте, выданном на новый кроссовер марки LADA. Судя по опубликованным изображениям, «АвтоВАЗ» запатентовал модель XCode, прототип которой дебютировал на автовыставке в Москве в 2016 году.

«АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode

 

Предположительно компания «АвтоВАЗ» намерена экспортировать новый LADA XCode на китайский авторынок. Как писали недавно СМИ Поднебесной, данный автомобиль способен обойти по уровню спроса в КНР японские и немецкие машины. Напомним, на сегодняшний день лидерами продаж в этой стране являются Honda и Volkswagen.

 

Вместе с тем патентная заявка была подана ещё 10 марта прошлого года, однако XСode только теперь стал промышленным образцом. По словам автомобильных экспертов, на практике это не означает, что в скором времени будут запущены производство и продажи модели. «АвтоВАЗ» оформляет патенты как на серийные, так и на прототипные автомобили, что является обычной практикой.

«АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode

 

«АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode

 

«АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode

 

Согласно сообщениям инсайдеров, дизайн LADA XCode получит товарный автомобиль, который увидит свет в 2021 году. Речь идёт о новом члене семейства Granta, при этом новинку сконструируют на французской платформе.

 


Яна Васильева
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