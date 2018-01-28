Новый Brilliance V6 добрался до витрин дилерских центров

Китайская компания Brilliance ещё месяц назад начала принимать заказы на новый кроссовер Brilliance V6, а несколько дней назад начались «живые» продажи новинки. СМИ сообщают, что базовая версия модели имеет ценник в 87 900 юаней, что эквивалентно 776 000 рублей по актуальному обменному курсу.

Васисуалий Мурчалов

Новый Brilliance V6 оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, который способен генерировать 152 лошадиные силы, работая с механической 6-диапазонной трансмиссией с двойным сцеплением. Китайским клиентам доступны модели с безальтернативным передним приводом.Что касается габаритных размеров, то тут новый Brilliance V6 можно сопоставить с BMW X3 текущей генерации. Так, китайская новинка имеет 4 620 мм длины, ширина составляет 1 922 мм, а высота и колесная база получили 1 734 и 2 725 мм соответственно.В список оснащения нового Brilliance V6 входит полный набор подушек безопасности, традиционно для Китая большой мультимедийный центр с 10,4-дюймовым тачскрином, 7,0-дюймовая цифровая приборная панель, кожаный салон, а также панорамная крыша и многое другое. Базовый Brilliance V6 получил ценник в 87 900 юаней (примерно 775 000 рублей), а за «топовый» SUV придётся отдать 141 900 юаней (примерно 1 253 000 рублей).