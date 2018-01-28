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| | Эксперты рассказали о новом «заряженном» седане Volkswagen Passat GT

Эксперты рассказали о новом «заряженном» седане Volkswagen Passat GT

Сегодня, 07:00

На автосалоне в Детройте в нынешнем году дебютировал новый «заряженный» седан Volkswagen Passat GT. Эксперты поделились информацией об этом автомобиле, а также о его пяти малоизвестных версиях.

Эксперты рассказали о новом «заряженном» седане Volkswagen Passat GT

 

Основой для представленного недавно Volkswagen Passat GT послужил серийный R-Line. Новинку можно отличить по более массивному переднему бамперу, черной крыше, красным и чёрным акцентам на кузове, небольшому спойлеру на багажнике, патрубками овальной формы и новыми 19-дюймовыми дисками с красными тормозными суппортами.

 

Главной особенностью нового седана оказался бензиновый двигатель VR6, в котором сочетаются V-образная и рядная компоновки. Мощность мотора достигает 284 лошадиных сил при крутящем моменте 350 Нм. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатый «робот» DSG.

Эксперты отметили, что в своё время спортивным вариантом исполнения обзавёлся ещё Passat первой генерации, причём оно было выпущено в единственном экземпляре. Речь идёт о Volkswagen Passat GTI (B1), который увидел свет в 1977 году. В компании тогда решили, что спрос на такой автомобиль окажется низким, поэтому была создана компромиссная версия.

Что касается революционного двигателя VR6, он был создан в 90-е с объёмами 2,8 или 2,9 литра. Двигатель применялся на динамичном, но довольно «прожорливом» Passat VR6.


Яна Васильева
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