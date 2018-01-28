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| | Составлен ТОП-10 самых популярных в Москве кроссоверов в 2017 году

Составлен ТОП-10 самых популярных в Москве кроссоверов в 2017 году

Сегодня, 05:00
Московские автодилеры, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» смогли реализовать за прошлый год около 96 700 новых автомобилей, относящихся к сегменту SUV. Это на 10% больше показателя за 2016 год, когда было продано порядка 87 700 таких машин.

Составлен ТОП-10 самых популярных в Москве кроссоверов в 2017 году

 

В столице первое место по уровню спроса среди кроссоверов и внедорожников впервые досталось модели Hyundai Creta. Выбор на таком автомобиле остановили 7 600 москвичей, что в 2,6 раза превышает результат годичной давности. На второй позиции расположился Volkswagen Tiguan, чьи продажи увеличились в 2,4 раза или до 5 300 единиц.

Кроссовер Nissan X-Trail утратил статус российского бестселлера в своём сегменте и за год опустился на третье место с 4 400 реализованными экземплярами (-4%). Ненамного отстаёт ещё один японский внедорожник Toyota RAV4 (4 300 ед.; +3%). «Пятёрку» лидеров замыкает KIA Sportage (3 800 ед.; +53%).

Кроме того, в Москве в ТОП-10 лидеров класса SUV по итогам минувшего года вошли Renault Kaptur, объём реализации которого вырос в 2,9 раза или до 3 700 машин, Nissan Qashqai с результатом 3 700 продаж (+1%), Renault Duster (3 600 ед.; -21%), Mitsubishi Outlander (2 900 ед.; +27%) и Mazda CX-5 (2 900 ед.; +7%).
Яна Васильева
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