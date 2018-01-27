Nikola Motor показала 1 000-сильный водородный грузовик One на видео

На сегодняшний день Nikola Motor совместно с Bosch занимается разработкой двух водородных грузовиков One и Two, которые планируется завершить к 2021 году. Первую модель производители намерены уже в следующем году вывести на дорожные испытания.
Фура Nikola One получила установку на топливных ячейках, в которой электроэнергия появляется в ходе химической реакции между кислородом и водородом. Суммарная производительность электромоторов достигает 1 000 лошадиных сил. Ёмкость комплекта аккумуляторов равна 320 кВт/ч, за счёт чего запас хода составит от 800 до 1 600 километров пути.