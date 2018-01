Nikola Motor показала 1 000-сильный водородный грузовик One на видео

Молодая американская компания Nikola Motor разместила видеоролик, на котором демонстрируется водородный грузовой автомобиль с 1 000-сильной установкой. Видеозапись было добавлена на YouTube-канал.

Новые водородные грузовики станут доступны для клиентов по особой лизинговой программе, рассчитанной на 72 месяца. При этом ежемесячный платёж составит от 5 000 до 7 000 долларов.

Яна Васильева

На сегодняшний день Nikola Motor совместно с Bosch занимается разработкой двух водородных грузовиков One и Two, которые планируется завершить к 2021 году. Первую модель производители намерены уже в следующем году вывести на дорожные испытания.Фура Nikola One получила установку на топливных ячейках, в которой электроэнергия появляется в ходе химической реакции между кислородом и водородом. Суммарная производительность электромоторов достигает 1 000 лошадиных сил. Ёмкость комплекта аккумуляторов равна 320 кВт/ч, за счёт чего запас хода составит от 800 до 1 600 километров пути.