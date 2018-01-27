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| | Российский рынок LCV занял шестое место по Европе в 2017 году

Российский рынок LCV занял шестое место по Европе в 2017 году

Вчера, 18:49
По итогам минувшего года рынок легких коммерческих авто в России продемонстрировал двузначный рост, несмотря на это он остался на шестой строке в европейском рейтинге. Об этом пишет агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АСЕА.

Российский рынок LCV занял шестое место по Европе в 2017 году

 

В прошлом году в европейских странах удалось реализовать 2 065 489 LCV-автомобилей, что соответствует росту на 3,9%. По продажам машин данного сегмента среди стран Европы лидерство завоевала Франция с 437 415 проданными единицами (+7,1%). На втором месте расположилась Великобритания (362 149 ед.; -3,6%), а на третьем Германия (270 694 ед.; +4,9%).

Далее следуют Испания и Италия с показателями в 199 101 (+15,5%) и 193 533 (-3,4%) реализованных автомобиля. В случае если при рассмотрении европейского рынка учитывать РФ, то по продажам легкого коммерческого транспорта она разместится на шестой позиции, благодаря 108 437 проданным транспортным средствам. Это на 16,7% больше относительно показателя годичной давности.
Яна Васильева
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