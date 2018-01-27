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| | В Китае дебютировал бюджетный «клон» Land Rover Discovery от Changan

В Китае дебютировал бюджетный «клон» Land Rover Discovery от Changan

Сегодня, 15:08
Китайская компания Changan вывела на домашний автомобильный рынок новый кроссовер Changan X70A, который получил довольно бюджетный даже по российским меркам ценник. Примечательно, что внешность новинки явно повторяет основные черты дизайна британского внедорожника Land Rover Discovery 4.

В Китае дебютировал бюджетный «клон» Land Rover Discovery от Changan

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, китайская компания Changan приступила к приёму предварительных заказов на новый «паркетник» Changan X70A. Сообщается, что базовая версия автомобиля стоит 49 900 юаней, что по актуальному курсу составляет всего 440 000 рублей. За «топовый» кроссовер китайским клиентам придётся вложить уже 72 900 юаней, что эквивалентно 644 000 рублей).

Что касается технических характеристик, то новый Changan X70A приводится в движение атмосферным бензиновым мотором объёмом в 1,5-литра, который способен генерировать 96 лошадиных сил при 140 Нм крутящего момента. В тандеме с мотором работает 5-ступенчатая МКПП и система переднего привода.

Длина нового Changan X70A составляет 4 620 мм, в то время как ширина растянулась до 1 770 мм, что заметно уступает габаритам оригинальному Land Rover Discovery 4. В зависимости от варианта исполнения новинка может оснащаться климатической системой, 10,1-дюймовым тачскрином мультимедийного центра, кожаным салоном, передними подушками безопасности, электроприводом зеркал и многим другим.
Васисуалий Мурчалов
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