Пикап Ram 1500 получил новую роскошную модификацию Laramie Longhorn

Компания Fiat Chrysler Automobiles запустила продажи нового пикапа Ram 1500 в роскошном исполнении Laramie Longhorn на североамериканском авторынке. По словам разработчиков, новинка может похвастаться «бескомпромиссной роскошью».

Пикап Ram 1500 2019 модельного года в модификации Laramie Longhorn примечателен полностью светодиодными передними фарами, хромированной радиаторной решёткой и двухцветным кузовом. Помимо этого, покупателям предлагаются наборы легкосплавных колёсных дисков размерностью 20 или 22 дюйма.

Внешне Ram 1500 Laramie Longhorn не отличить от стандартной модели, однако внутреннее убранство способно обойти в плане роскоши салоны флагманов Mercedes-Benz S-Class. Интерьер американского грузовика почти полностью отделали кожей, включая центральную консоль, кресла и окантовки панели приборов. Также в салоне имеются сатиновые акценты, декоративные деревянные вставки и гравировки с названием спецсерии.

В арсенале Ram 1500 2019 Laramie Longhorn появились обогрев и вентиляция сидений, точка доступа Wi-Fi стандарта 4G и мультимедийный комплекс Uconnect с 12,0-дюймовым тачскрином. Автомобиль приводится в движение 5,7-литровым агрегатом HEMI V8, способным выдавать 395 лошадиных сил при 555 Нм крутящего момента.

Яна Васильева