Взлёты и падения: Составлен ТОП-5 провалов Илона Маска

Илон Маск, который больше всего известен как руководитель компаний Tesla и SpaceX, прошёл тернистый путь от тяжелой работы в котельной за 18 долларов в час до статуса самого успешного перспективного бизнесмена и новатора современности. Журналисты российского портала «ВладТайм» составили ТОП-5 самых болезненных провалов Илона Макса, за которыми всегда следовала «работа над ошибками» и успех.

Не секрет, что Илон Маск является талантливым программистом и в 1999 году молодой специалист и его партнеры выкупили домен X.com, который позже перерос во всемирно известную сегодня систему платежей PayPal. В 2001 году среди совладельцев компании появилось сразу несколько серьёзных разногласий, в результате которых совет директоров решил уволить Илона Маска. В 2002 году PayPal был куплен компанией eBay за 1 млрд долларов, а Илон Маск, как один из основателей, получил 175 000 000 долларов. В 2017 году Маск уже в качестве владельца Tesla и SpaceX приобрел домен X.com и вернулся в состав PayPal.В 2001 году Илон Маск загорелся идеей развить космическую отрасль США, имея на руках солидную сумму для инвестиций. Бизнесмен решил приобрести ракетоносители у России, но в стране отказали молодому предпринимателю. Маск вспоминает, что переговоры с российской стороной проводились в Москве в 2002 году, а вместо чая за деловой беседой пили водку. В итоге представители РФ назвали Маска «мальчишкой» и выскочкой, который хочет потратить своё состояние на капризы и прихоти. В итоге в 2003 году Маск основал SpaceX и начал производить ракеты самостоятельно. Многие ракеты SpaceX взрывались или разбивались при посадке, но руководитель называл такие неудачи необходимым опытом.

В 2003 году была основана компания Tesla Motors, которая сегодня лишилась второго слова в названии. Электрокары Tesla Model S в 2014 году трижды загорелись во время аварий, что обрушило акции компании и снизили её капитализацию на колоссальные 3 млрд долларов. Вполне ожидаемо, что вслед за возгораниями поступали и гневные судебные иски со стороны владельцев. Электрические кроссоверы Tesla Model X добрались до первых владельцев лишь в 2015 году, что является срывом сроков поставок на целых 18 месяцев. В итоге все проблемы с обоими моделями были решены, а акции Tesla продолжили рост.Сегодня Илон Маск столкнулся с аналогичной проблемой – производство нового Tesla Model 3 уже существенно запаздывает, а «Гигафабрика» не может обеспечить необходимое количество аккумуляторов. По слухам, сейчас батареи собираются вручную, что может стать причиной их выхода из строя и даже возгорания.

Васисуалий Мурчалов

Что касается неудач Илона Маска, касающихся личной жизни, то тут бизнесмен также пережил несколько болезненных поворотов судьбы. Юного Илона во время учёбы в школе сверстники избивали до госпитализации, а в возрасте 9 лет разводятся его родители. В 18 лет Маск работал в котельной, таская землю и уголь к печам, а в 2000 году бизнесмен чуть не погиб от малярии. Кроме того, глава Tesla дважды женился и дважды разводился с британской актрисой Талулой Райли. В 2002 году первенец Илона Маска погибает от внезапного синдрома детской смерти, но сегодня глава Tesla является счастливым отцом шестерых сыновей.