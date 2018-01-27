Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

Американское тюнинг-ателье East Coast Defender, которое занимается модернизацией автомобилей Land Rover, показало результаты работы над Defender 110. Новинка, получившая название Project Tuki, выполнена в духе «прощальной» версии Heritage.

Помимо внешности в стилистике классического Land Rover Defender, среди особенностей тюнингового внедорожника следует упомянуть эксклюзивный белый бампер, стальные диски белого цвета с шинами BF Goodrich и экспедиционный багажник на крыше. Кузов автомобиля окрасили в зелёный оттенок.В салоне Defender появились новые кресла, деревянный руль Nardi, иная приборная панель и мультимедийный комплекс Kenwood с навигатором и возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto. Для отделки сидений, дверей и центральной консоли тюнеры решили использовать натуральную кожу.Под капотом доработанного Land Rover Defender сохранился стандартный 4,0-литровый Rover V8, мощность которого составляет 175 «лошадок». Напомним, что летом 2017 года East Coast Defender выпустило на базе того же внедорожника автомобиль, получивший название Honey Badger.

Яна Васильева

В машине заменили базовый "дизель" на 6,2-литровый V8 от Chevrolet Corvette прошлой генерации. Данный мотор способен развивать 430 лошадиных сил.