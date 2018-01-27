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| | Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

Вчера, 16:53
Американское тюнинг-ателье East Coast Defender, которое занимается модернизацией автомобилей Land Rover, показало результаты работы над Defender 110. Новинка, получившая название Project Tuki, выполнена в духе «прощальной» версии Heritage.

Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

 

Помимо внешности в стилистике классического Land Rover Defender, среди особенностей тюнингового внедорожника следует упомянуть эксклюзивный белый бампер, стальные диски белого цвета с шинами BF Goodrich и экспедиционный багажник на крыше. Кузов автомобиля окрасили в зелёный оттенок.

В салоне Defender появились новые кресла, деревянный руль Nardi, иная приборная панель и мультимедийный комплекс Kenwood с навигатором и возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto. Для отделки сидений, дверей и центральной консоли тюнеры решили использовать натуральную кожу.

Под капотом доработанного Land Rover Defender сохранился стандартный 4,0-литровый Rover V8, мощность которого составляет 175 «лошадок». Напомним, что летом 2017 года East Coast Defender выпустило на базе того же внедорожника автомобиль, получивший название Honey Badger.

Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

 

Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

 

Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

 

Тюнеры из East Coast Defender представили необычный Land Rover

 

В машине заменили базовый "дизель" на 6,2-литровый V8 от Chevrolet Corvette прошлой генерации. Данный мотор способен развивать 430 лошадиных сил.
Яна Васильева
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