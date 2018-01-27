Хэтчбеки Mini получат китайские платформы от Great Wall

На страницах зарубежного автомобильного портала Automobile Magazine появилась информации о том, что компания BMW Group завершила переговоры с китайским Great Wall о расширении сотрудничества. Ожидается, что следующее поколение хэтчбеков британского бренда Mini будет базироваться на китайских производственных платформах, разработанных Great Wall.

Васисуалий Мурчалов

Зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдерские источники в компании BMW Group сообщают, что в рамках расширения сотрудничества между баварской компанией и китайским автогигантом Great Wall британские хэтчбеки бренда Mini получат китайские производственные платформы. Источники отмечают, что на шасси от Great Wall будут базироваться хэтчбеки Mini уже следующего поколения, премьера которого запланирована на 2024 год.На данный момент не сообщается, будет ли производство автомобилей перенесено в Поднебесную – не исключено, что шасси будут импортировать в Великобританию. Отмечается, что инженеры BMW отказались от нового шасси FAAR для хэтчбеков Mini, ведь в таком случае модели бренда получили бы значительную прибавку к стоимости.Ожидается, что теперь производственная платформа FAAR будет доступна исключительно для моделей бренда BMW, а первыми новинками с таким шасси станут BMW 1-Series, BMW 2-Series, а также BMW 2-Series Active Tourer и Gran Coupe. Представители BMW пока никак не комментируют появившиеся данные.