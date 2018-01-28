Представлена реинкарнация микрокара BMW Isetta в лице Microlino

Швейцарский производитель самокатов и скутеров Micro Mobility Systems показал прототип своего первого автомобиля под названием Microlino. Новинка, выполненная в духе культового микрокара BMW Isetta, поступит в продажу на рынок Европы уже весной нынешнего года.

Первая информация о Microlino появилась в 2015 году, тогда же были опубликованы первые тизеры модели. Год спустя в рамках Женевского автосалона компания Micro Mobility Systems продемонстрировала первый концепт, на сегодняшний день дебютировал автомобиль, который на 95% является серийным.

Новый Microlino весит всего 450 килограммов, а его длина составляет всего 2 435 мм при 1 500 мм ширины. Багажный отсек микрокара вмещает до 300 литров груза. Подобно BMW Isetta, у новинки полностью открывается передняя часть, а сзади расположилась узкая колея с двумя колёсами.

Также на сегодняшний день известно, что Microlino оборудовали 20-сильным электрическим двигателем и литий-железофосфатными батареями, которые будут предлагаться в двух вариантах мощности: на 8 и 14,4 кВт/ч. В первом случае автомобиль сможет проезжать без подзарядки до 120 километров, а во втором – до 215 километров.

Максимальная скорость электрокара составляет 90 км/ч, на разгон до 50 км/ч ему требуется 5,0 секунд. К настоящему моменту на Microlino, оценённый в 12000 евро, поступило порядка 4600 заказов. Сборкой автомобиля займётся итальянская компания Tazzari.

Яна Васильева