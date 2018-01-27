Toyota привезёт на автосалон в Чикаго три особых внедорожника

Японская компания Toyota разместила на официальном сайте фотографии новых спецверсий моделей 4Runner, Tacoma и Tundra. Публичная презентация особых внедорожников пройдёт на автосалоне в Чикаго, который стартует уже 10 февраля текущего года.

Хотя в сети уже появились снимки грядущих новинок, на них трудно рассмотреть какие-либо особые черты. Таким образом, в компании стараются сохранить интригу до официальной презентации.

Ожидается, что спецсерии Toyota 4Runner, Tacoma и Tundra будут отличаться новым внедорожным обвесом, пересмотренной радиаторной решёткой и эксклюзивными легкосплавными дисками колёс. Вместе с тем модели могут обзавестись дополнительными функциями для передвижения по бездорожью. Кроме того, не исключено, что автопроизводитель внесёт некоторые изменения в оформление салона автомобилей.

Отметим, что данные внедорожники пользуются высоким спросом среди американцев. Toyota 4Runner предлагается с 4,0-литровым 270-сильным двигателем. Под капотом Toyota Tacoma могут устанавливаться 2,7- и 3,6-литровые агрегаты с отдачей в 159 и 278 л. с. соответственно. Наконец, моторная гамма Toyota Tundra представлена 310- и 380-сильным двигателями объёмом 4,6 и 5,7 литра соответственно.

Яна Васильева