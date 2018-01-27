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| | Ford Kuga нового поколения проходит тесты в пустыне Мохаве

Ford Kuga нового поколения проходит тесты в пустыне Мохаве

Сегодня, 10:20
Американская компания Ford вывела на дорожные испытания новый кроссовер Ford Edge, который тестирует в суровых условиях пустыни Мохаве вблизи Лас-Вегаса. На автомобильном рынке России данная модель реализуется под именем Ford Kuga.

Ford Kuga нового поколения проходит тесты в пустыне Мохаве

 

Читатель американского автомобильного портала motor1 поделился свежими шпионскими фото обновленного кроссовера Ford Kuga, который проходит испытания в пустыне Мохаве. Стоит отметить, что модель получила довольно плотный камуфляж, но можно заметить, что передняя часть кузова нового компактного SUV получит традиционные для бренда черты, которые при этом станут более выразительными. В целом дизайн обновленного Ford Escape будет иметь много общего с внешностью актуальной модели.

Что касается пропорций, то новый Ford Kuga получил более короткую переднюю часть кузова, в то время как колёсные арки и задняя часть стали шире и массивнее. Изначально журналисты были уверены в том, что на тесты выведен Ford Edge, однако прототип данной модели был замечен на испытаниях ранее и отличается от кроссовера, замеченного в Мохаве.

Ford Kuga нового поколения проходит тесты в пустыне Мохаве

 

Ford Kuga нового поколения проходит тесты в пустыне Мохаве

 

Стоит отметить, что грядущее обновление должно стать чрезвычайно важным для модели, ведь актуальный Ford Kuga использует устаревшую платформу 2013 года. В 2017 году автомобиль получил лишь незначительный визуальный рестайлинг, потому ожидается, что совершенно новое поколение Ford Kuga дебютирует не ранее 2019 года.
Васисуалий Мурчалов
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