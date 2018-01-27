Составлен ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2018 года

Внедорожники и кроссоверы благодаря своей универсальности всё чаще становятся популярнее минивэнов – модели сегмента SUV, которые всё чаще предлагаются в «семейном» варианте исполнения с тремя рядами сидений. Журналисты британского издания Autocar составили ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2018 модельного года.

На первом месте рейтинга расположился премиальный кроссовер Audi Q5, который доступен и на автомобильном рынке России. Немецкая новинка отлично подойдёт для длительных путешествий – модель имеет просторный и тихий салон, комфортные сидения, а также линейку экономичных моторов. Вторая строчка досталась баварскому внедорожнику BMW X3, который придётся по вкусу любителям быстрой езды, ведь модель считается куда более динамичной, чем упомянутая выше новинка от Audi.В «тройку» лидеров также смог попасть новый кроссовер Jaguar E-Pace, который отличается роскошной отделкой и широким списком оснащения. Новинка на сегодняшний день имеет некоторые «детские болезни», что простительно для первого поколения автомобилей. На четвертом месте расположился Land Rover Discovery, который способен порадовать способностями на бездорожье. Замыкает ТОП-5 новый чешский кроссовер Skoda Kodiaq, который эксперты хвалят за отточенную управляемость и практичный салон.Ещё одной премиальной новинкой в ТОП-10 лучших семейных SUV стал Mercedes-Benz GLC, который отличается по настоящему роскошной отделкой салона и комфортными настройками подвески. Итальянский Alfa Romeo Stelvio заслужил седьмое место рейтинга за сильный дизайн, но отделка новинки значительно уступает Mercedes-Benz GLC.

Васисуалий Мурчалов

Кроссовер Volvo XC60, занявший восьмую строчку, с блеском прошёл краш-тесты Euro NCAP, став одним из самых безопасных SUV за всю историю испытаний. Кроме того, модель имеет качественную отделку и стильный дизайн. Британские эксперты не смогли не отметить корейский кроссовер KIA Sorento, который стал лучшей моделью по соотношению цены и качества. Замыкает ТОП-10 японский Nissan X-Trail, который также сочетает преимущества семиместного салона и доступную цену.