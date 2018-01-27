НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Эксперты: LADA потеснит японских и немецких автопроизводителей в Китае

Эксперты: LADA потеснит японских и немецких автопроизводителей в Китае

Сегодня, 09:29
Самый крупный в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» запускает продажи на китайском авторынке, где его главными конкурентами станут немецкие и японские марки, лидирующие по объёмам реализации. Об этом информирует китайский телевизионный канал «Феникс».

Эксперты: LADA потеснит японских и немецких автопроизводителей в Китае

 

На сегодняшний день наибольшим спросом в Поднебесной пользуются автомобили Volkswagen и Honda. Однако из-за ряда проблем такие автомобили теряют поклонников, передаёт телеканал «Феникс». Отмечается, что от японских моделей китайцы отказываются ввиду «исторических причин», а от немецких из-за «дизельгейта».

Автомобильные эксперты считают, что LADA XCODE способна обойти по продажам Honda и Volkswagen на авторынке КНР. Флагманская модель компании «АвтоВАЗ» объединила в себе технологии французских, японских, итальянских и немецких автопроизводителей. Помимо этого, LADA XCODE может похвастаться современным дизайном и надёжностью.

Напомним, что совместное предприятие альянса Renault-Nissan и корпорации «Ростех» владеет 74,51% капитала ПАО «АвтоВАЗ». При этом Renault-Nissan в СП имеет долю в 67,13%, а «Ростеху» принадлежит 32,8%.
Яна Васильева
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