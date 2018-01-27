В Женеве представят серийный кроссовер Lexus UX

Американские специализированные издания обнародовали информацию о том, что японский премиальный бренд Lexus на автосалоне в Женеве презентует серийный концепт кроссовера Lexus UX. Сообщается, что новинка должна стать самым небольшим кроссовером марки, расположившись под актуальным Lexus NX.

Дмитрий Павличко

Обозреватели издания CarMagazine, ссылаясь на свои источники рассказали, что весной 2018 года в Женеве представят новый небольшой японский кроссовер. Вероятно, он станет серийным вариантом прототипа Lexus UX, представленном в рамках Парижского автошоу в 2016 году.Информации о новинке пока довольно мало, но один из топ-менеджеров Lexus Йошихиро Савва подтвердил, что руководство бренда одобрило разработку кроссовера. Руководитель американского филиала Lexus Джефф Бракен добавил, что в США непременно хотят видеть такой автомобиль.Недавно в США были зарегистрированы торговые марки Lexus UX 200, UX 250 и UX 250h. Отмечается, что в моторной гамме появятся 4-цилиндровые двигатели и гибридный агрегат.