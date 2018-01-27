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| | В Женеве представят серийный кроссовер Lexus UX

В Женеве представят серийный кроссовер Lexus UX

Сегодня, 09:00
Американские специализированные издания обнародовали информацию о том, что японский премиальный бренд Lexus на автосалоне в Женеве презентует серийный концепт кроссовера Lexus UX. Сообщается, что новинка должна стать самым небольшим кроссовером марки, расположившись под актуальным Lexus NX.

В Женеве представят серийный кроссовер Lexus UX

 

Обозреватели издания CarMagazine, ссылаясь на свои источники рассказали, что весной 2018 года в Женеве представят новый небольшой японский кроссовер. Вероятно, он станет серийным вариантом прототипа Lexus UX, представленном в рамках Парижского автошоу в 2016 году.

Информации о новинке пока довольно мало, но один из топ-менеджеров Lexus Йошихиро Савва подтвердил, что руководство бренда одобрило разработку кроссовера. Руководитель американского филиала Lexus Джефф Бракен добавил, что в США непременно хотят видеть такой автомобиль.

Недавно в США были зарегистрированы торговые марки Lexus UX 200, UX 250 и UX 250h. Отмечается, что в моторной гамме появятся 4-цилиндровые двигатели и гибридный агрегат.
Дмитрий Павличко
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