В Женеве представят серийный кроссовер Lexus UX

Обозреватели издания CarMagazine, ссылаясь на свои источники рассказали, что весной 2018 года в Женеве представят новый небольшой японский кроссовер. Вероятно, он станет серийным вариантом прототипа Lexus UX, представленном в рамках Парижского автошоу в 2016 году.
Информации о новинке пока довольно мало, но один из топ-менеджеров Lexus Йошихиро Савва подтвердил, что руководство бренда одобрило разработку кроссовера. Руководитель американского филиала Lexus Джефф Бракен добавил, что в США непременно хотят видеть такой автомобиль.
Недавно в США были зарегистрированы торговые марки Lexus UX 200, UX 250 и UX 250h. Отмечается, что в моторной гамме появятся 4-цилиндровые двигатели и гибридный агрегат.