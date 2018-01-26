Ford сделает робокопа реальностью. Речь идет о запатентованном американской компанией роботизированном автомобиле, который сможет работать в полиции. Транспортное средство оснащено технологией, которое позволит ему без участия водителя преследовать нарушителей. Об этом сообщается на сайте VistaNews

Накануне в глобальной сети появились эскизы, которые позиционируются как патентные изображения роботизированного автомобиля Ford. Однако журналисты с трудом верят в подлинность этих материалов, так как прототип в них изображен как детский рисунок. На серьезность этих эскизов указывает только то, что их первоисточником является Патентное ведомство США.

Судя по всему, роботизированный автомобиль Ford получит искусственный интеллект, который еще не существует. По задумке разработчиков, машина получит разнообразные сенсоры, датчики и камеры, которые позволят ей работать без участия человека. Кроме того, ожидается, что несколько таких «робокопов» смогут собираться в команды, чтобы устраивать засады. Также новинка сможет выписывать штрафы нарушителям, а также вести с ними разъяснительные беседы. К слову, нет никакой информации о том, когда американцы представят свою технологию «живьем».

Иван Головин