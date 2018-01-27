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| | В России подержанные авто подорожали сильнее новых машин

В России подержанные авто подорожали сильнее новых машин

Сегодня, 08:00
Согласно отчету, опубликованному экспертами в сети, стоимость подержанных автомобилей стала больше цены новых машин. Об этом сообщают обозреватели отечественных специализированных порталов.

В России подержанные авто подорожали сильнее новых машин

 

Согласно полученной информации, цена автомобилей с пробегом в Москве повысилась на 14% и достигла суммы в 901 000 рублей, что на 54% выше средневзвешенной цены в Центральном федеральном округе. В Петербурге же цена на подержанные автомобили поднялась на 4% и равняется 670 000 рублям. Об этом сообщает интернет-ресурс Avito.

В Волгограде стоимость подержанного легкового транспорта выросла на 16%, достигнув отметки в 502 000 рублей, а в Нижнем Новгорода стоимость подержанных авто поднялась на 13%, что равно 536 000 рублям. Что касается Ростова, то здесь зафиксирован рост продаж подержанных машин на 16%, а в денежном выражении этот результат достигает 595 000 рублей.

Далее стоит отметить Воронеж, где цена на транспортные средства с пробегом за 2017 года поднялась на 14%. В данном областном центре машину с пробегом можно купить за 490 000 рублей. Наиболее дешевые подержанные авто можно купить в Омске за 385 000 рублей.
Дмитрий Павличко
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