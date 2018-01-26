Девушка бросила парня из-за китайского Porsche

Стоит сказать, что китайский кроссовер Zotye SR9 действительно очень похож на немецкий премиальный вседорожник Porsche Macan. Более того, хитрец из КНР наклеил на свою машину шильдики в стиле Porsche. Все это ввело в заблуждение девушку из ночного клуба.
К слову, кроссовер Zotye SR9 еще больше похож на своего прародителя своим салоном. Однако на этом сходства машин заканчиваются. К примеру, китайский автомобиль оснащается бензиновой атмосферной установкой, производительность которой составляет 190 лошадиных сил, в то время как у базового Porsche Macan в моторном отсеке находится агрегат тягой 252 л.с. Также напомним, что самый доступный Zotye SR9 продается за 109 800 юаней (16 115 долларов), в то время как за «немца» нужно выложить не менее 558 000 юаней (83 000 долларов).