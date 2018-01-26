Девушка бросила парня из-за китайского Porsche

Китайцы давно «прославились» любовью к созданию автомобилей-клонов машин престижных брендов, однако один из жителей Поднебесной решил пойти еще дальше. Парень решил схитрить в попытке произвести впечатление на девушку, с которой познакомился в ночном клубе. Для этого он предложил ей подвезти ее до дома на своем «Porsche», хотя на самом деле он ездит на клоне «немца», называемом Zotye SR9.



Стоит сказать, что китайский кроссовер Zotye SR9 действительно очень похож на немецкий премиальный вседорожник Porsche Macan. Более того, хитрец из КНР наклеил на свою машину шильдики в стиле Porsche. Все это ввело в заблуждение девушку из ночного клуба. Стоит сказать, что китайский кроссовер Zotye SR9 действительно очень похож на немецкий премиальный вседорожник Porsche Macan. Более того, хитрец из КНР наклеил на свою машину шильдики в стиле Porsche. Все это ввело в заблуждение девушку из ночного клуба.

Со временем парень-обманщик начал встречаться с девушкой, и она начала публиковать в своем фотоблоге снимки с «Porsche», на что обратили внимание ее друзья. Они рассказали ей, что машина на самом деле не является немецким вседорожником, и представляет собой его китайскую копию. После этого девушка разозлилась и бросила хитреца.

К слову, кроссовер Zotye SR9 еще больше похож на своего прародителя своим салоном. Однако на этом сходства машин заканчиваются. К примеру, китайский автомобиль оснащается бензиновой атмосферной установкой, производительность которой составляет 190 лошадиных сил, в то время как у базового Porsche Macan в моторном отсеке находится агрегат тягой 252 л.с. Также напомним, что самый доступный Zotye SR9 продается за 109 800 юаней (16 115 долларов), в то время как за «немца» нужно выложить не менее 558 000 юаней (83 000 долларов). К слову, кроссовер Zotye SR9 еще больше похож на своего прародителя своим салоном. Однако на этом сходства машин заканчиваются. К примеру, китайский автомобиль оснащается бензиновой атмосферной установкой, производительность которой составляет 190 лошадиных сил, в то время как у базового Porsche Macan в моторном отсеке находится агрегат тягой 252 л.с. Также напомним, что самый доступный Zotye SR9 продается за 109 800 юаней (16 115 долларов), в то время как за «немца» нужно выложить не менее 558 000 юаней (83 000 долларов).

Иван Головин