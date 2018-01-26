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| | Девушка бросила парня из-за китайского Porsche

Девушка бросила парня из-за китайского Porsche

Вчера, 17:52
Китайцы давно «прославились» любовью к созданию автомобилей-клонов машин престижных брендов, однако один из жителей Поднебесной решил пойти еще дальше. Парень решил схитрить в попытке произвести впечатление на девушку, с которой познакомился в ночном клубе. Для этого он предложил ей подвезти ее до дома на своем «Porsche», хотя на самом деле он ездит на клоне «немца», называемом Zotye SR9.

 

Девушка бросила парня из-за китайского Porsche


Стоит сказать, что китайский кроссовер Zotye SR9 действительно очень похож на немецкий премиальный вседорожник Porsche Macan. Более того, хитрец из КНР наклеил на свою машину шильдики в стиле Porsche. Все это ввело в заблуждение девушку из ночного клуба.
 
Со временем парень-обманщик начал встречаться с девушкой, и она начала публиковать в своем фотоблоге снимки с «Porsche», на что обратили внимание ее друзья. Они рассказали ей, что машина на самом деле не является немецким вседорожником, и представляет собой его китайскую копию. После этого девушка разозлилась и бросила хитреца.

 

Девушка бросила парня из-за китайского Porsche

 

Девушка бросила парня из-за китайского Porsche

 

Девушка бросила парня из-за китайского Porsche

 

К слову, кроссовер Zotye SR9 еще больше похож на своего прародителя своим салоном. Однако на этом сходства машин заканчиваются. К примеру, китайский автомобиль оснащается бензиновой атмосферной установкой, производительность которой составляет 190 лошадиных сил, в то время как у базового Porsche Macan в моторном отсеке находится агрегат тягой 252 л.с. Также напомним, что самый доступный Zotye SR9 продается за 109 800 юаней (16 115 долларов), в то время как за «немца» нужно выложить не менее 558 000 юаней (83 000 долларов).

Иван Головин
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