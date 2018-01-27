В Казани открылся новый дилерский центр KIA

Холдинг «ТрансТехСервис» стал новым дилерским центром корейской машиностроительной компании KIA в Казани. Соответствующий корпоративным нормам автопроизводителя, автоцентр предоставляет полный набор услуг по продаже, сервису новых и подержанных машин, автокредитованию, страховке лизингу и трейд-ин.

Дмитрий Павличко

Согласно сообщению представителей «ТрансТехСервис», автосалон разместился в двухэтажном здании на площади 2 150 квадратных метров. Внутри разместился обширный шоу-рум квадратурой 920 кв .м, где можно выставить все модели южнокорейской марки. Каждую из представленных машин можно взять на проведение тест-драйва, оформить покупку, заказ в необходимой версии и вместе с фирменными аксессуарами бренда.Ремонтная зона достигает площади 760 кв. м и в месте расположено 15 стационарных постов, предназначенных для мелкого ремонта, 1 участок ремонта кузовов и 3 поста для осуществления помывочных работ. На СТО мастера смогут ремонтировать до 80 авто ежедневно, благодаря чему клиент не ждет долго своей очереди.